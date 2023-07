Timbalada retorna ao Fortal e vocalistas exaltam fãs cearenses: 'shows sempre lotados'

Atração do Fortal 2023, o grupo Timbalada retorna ao Ceará carregado com três décadas de história. Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — os vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira revisitaram memórias afetivas criadas com o evento.

“Caramba, agora você me pegou porque a Timbalada tem 31 anos. Fortal, 30 anos. Ou seja, quando a Timbalada foi tocar eu era criança, né? Eu tinha o que? Sei lá, 14, 15 anos? Eu tenho lembranças muito maravilhosas em relação ao Fortal. Primeiro pelas pessoas, pelo nosso público. Muito cativante, muito alegre, com amor, com carinho, cantava tudo, respondia tudo", destacou Denny Denan.

Assista à entrevista:

A relação com Fortaleza é presente também em produções audiovisuais do grupo baiano. Em 2022, eles gravaram um DVD na capital cearense. "Tá fazendo um ano agora que gravamos o DVD. E foi um momento especial pra mim ali porque foi o primeiro ano que eu tava tocando com o Denny, vivendo aquela experiência com o Bell Marques no palco, com o Léo Santana no palco também".

O grupo Timbalada é atração do palco da Arena 93, na quinta-feira (20), data de abertura do Fortal 2023.

Repertório com clássicos e novos sons da Timbalada

Para os fãs da banda, Denny Denan e Buja Ferreira prometem reviver os hits do grupo baiano no palco da Arena 93.

“Vai ter todos os hits da Timbalada que não pode faltar, né? E as músicas novas também. Porque a gente é uma banda que está sempre lançando músicas novas, estamos no estúdio gravando também. E pode se preparar que vai ter sempre musicalidade, percussividade, e todo mundo com o corpo pintado pra sentir a nossa Timbalada".

