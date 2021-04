Filho de Dedim Gouveia morre no dia da missa de sétimo dia do pai

Delano Gouveia, filho do cantor Dedim Gouveia, faleceu aos 37 anos, neste domingo (25). Ele estava internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), por um quadro de infecção bacteriana, após tratar do diagnóstico da Covid-19.

Juliana Andrade, companheira há 12 anos de Delano, informou que ele sofreu um parada cardíaca. Pela tarde, às 15h, o hospital comunicou a morte aos familiares.

A morte de Delano Gouveia coincidiu com a missa de sétimo dia de Dedim Gouveia, realizada neste domingo. Pela manhã, familiares e fãs acompanharam o ato religioso da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em transmissão no YouTube. Dedim também morreu em decorrência da Covid-19.

Veja transmissão:

Internação

Durante internação no IJF, a família de Delano Gouveia divulgou que o remédio polimixina prescrito para o tratamento estava em falta. Os familiares conseguiram adquiri-lo, mas o hospital não aceitou a medicação conseguida de maneira particular.

Delano Gouveia estava desempregado. Até o início da pandemia do coronavírus, ele trabalhava como monitor escolar. Ele deixa uma filha.