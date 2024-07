Felipe Pezzoni irá cantar em trio no Fortal com Tuca Fernandes e Tomate: ‘Encontro memorável'

Veterano no corredor da folia, o vocalista Felipe Pezzoni — líder da banda Eva — se apresenta no Fortal 2024 neste domingo (21), último dia do evento. Ele irá dividir trio com dois grandes nomes da Bahia: os cantores Tuca Fernandes e Tomate.

Em entrevista na capital baiana ao Diário do Nordeste, Pezzoni falou das expectativas em percorrer o trajeto do evento com os conterrâneos. “Dividir um bloco com eles é um grande presente, né? É uma tríade de energia boa para a galera do Fortal”, comentou o baiano.

Assista à entrevista:

Há cerca de um mês, o líder da banda Eva passou por uma cirurgia na coluna. Aos fãs, ele prometeu que irá pular muito no trio. “Vou pular mais do que antigamente, né? Porque agora eu fiz a cirurgia que eu tô zero. Graças a Deus, já voltei pra estrada. Desde o mês passado. E a coluna tá 100%”.

O primeiro Fortal de Felipe Pezzoni foi em 2013. Na época, ele estreava na banda Eva. No ano passado, o cantor comemorou 10 anos no grupo de axé na micareta cearense

Da banda, o cantor declarou que irá levar repertório de diferentes décadas, ao mesmo tempo que irá mergulhar no Carnaval. “Estamos levando parte do show novo que estamos montando, principalmente a parte artística, mas também não podem faltar as clássicas do Carnaval”.

Serviço

Fortal 2024

Data: até domingo (21)

Local: Cidade Fortal

Ingressos: site oficial Efolia