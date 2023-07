Ex-noiva de Luan Santana fala sobre o término pela primeira vez

A influenciadora Izabela Cunha falou pela primeira vez sobre o fim do noivado com Luan Santana, anunciado em maio desse ano, ao responder uma fã no Instagram.

“Sacanagem, Iza, o que você e o Luan estão fazendo com a gente, fãs. Nunca falam sobre a relação de vocês, se estão solteiros ou não. Nós, fãs, estamos assim”, disse a fã. “Não estamos mais juntos. Foi o melhor para os dois. Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, respondeu Izabela.

Legenda: Izabela respondeu a seguidor Foto: Reprodução/Instagram

Izabela e Luan anunciaram o namoro em 2021, mas eram discretos sobre a vida pessoal. No mesmo ano, em entrevista ao Gshow, ele revelou que, caso tivesse uma filha com a namorada, o nome dela seria Luiza.

Antes da influenciadora, o cantor havia sido noivo de Jade Magalhães.