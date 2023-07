Carla Perez e Xanddy parabenizam suposta namorada da filha

Carla Perez e Xanddy parabenizaram Daze, a estudante americana que vem sendo apontada como namorada da filha do casal, Camilly Victoria. Daze comemorou 24 anos, e em uma postagem do Instagram os cantores deixaram mensagens de carinho.

“Feliz aniversário, Dada. Deus te abençoe. Nós amamos muito você”, publicou Carla. “Feliz aniversário, escreveu Xanddy.

Camilly também deixou uma mensagem para Daze, no mesmo post: “Feliz aniversário, meu anjo”.

Camilly e Daze comemoraram o aniversário na noite de sexta-feira (30), em uma casa noturna em Austin, nos Estados Unidos, e ambas postaram registros no Instagram do local. As duas compartilharam fotos no mesmo banheiro e, em um dos cliques feitos por Camilly, é possível ver Daze ao seu lado.

Quando o namoro das duas se tornou público na imprensa, foi noticiado que os pais da jovem não teriam aprovado o relacionamento. No mesmo dia, Xanddy postou um vídeo negando a informação e demonstrando apoio à filha. Camilly também se pronunciou e negou a crise familiar, mas não falou abertamente sobre o namoro.