Xanddy se pronuncia após rumores de briga com a filha: 'estamos aqui para apoiá-los'

O cantor Xanddy, 44, se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo uma possível crise familiar por conta da filha, nesta terça-feira (13). Boatos publicados perfis do Instagram apontaram que a relação com Camilly Victoria, 21, estaria abalada após ele descobrir um suposto namoro da herdeira com uma mulher.

Em vídeos publicados no próprio perfil no Instagram, o cantor desmentiu os comentários e reforçou que ele e a esposa, Carla Perez, sempre torceram pela felicidade dos filhos independentemente de qualquer situação. O pronunciamento de Xanddy foi feito um dia depois de ele fazer aniversário e gravar DVD em Salvador.

Assista à declaração de Xanddy:

“Cara, depois de um dia tão especial, tão maravilhoso como foi o dia de ontem, infelizmente, hoje eu e minha família nos deparamos com uma publicação altamente irresponsável, inconsequente e mentirosa. E eu fico aqui me perguntando: de onde ele surge, gente? É algo tão maldoso assim, sabe? E alguns veículos, simplesmente, pegam isso e saem publicando de forma muito leviana. Sabe que isso impacta uma família inteira e, simplesmente, sai publicando uma mentira”, iniciou Xanddy no posicionamento.

Em seguida, o cantor falou sobre a maturidade dos filhos.

"Os nossos filhos, a Camilly e o Victor [Alexandre], eles são livres. Inclusive, já são adultos também. E qualquer escolha que façam, julgando sempre a felicidade deles. Obviamente, tanto eu quanto a Carla, nós estamos aqui para apoiá-los, para amá-los, e eu tenho certeza de que é assim que eles se sentem, porque criamos eles assim. A base aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito. Então, eu jamais teria algum problema com minha filha ou com meu filho por conta de qualquer escolha deles. Muito pelo contrário", disse o cantor.

Crítica a comentários sobre religião

No vídeo, Xanddy comentou ainda sobre terem relacionado a falsa história à religião da família:

Xanddy Cantor Por favor, tomem cuidado com isso, gente. No meu perfil, no perfil da Carla, no perfil dos nossos filhos... Tragam amor pra gente. Por favor, tomem cuidado com isso, gente. Tragam pra gente amor, tragam carinho. É o que o mundo está precisando. Nós estamos precisando disso. Deus abençoe a todos apenas para cessar esse assunto, por favor

"Me sinto desrespeitada", diz filha de cantor

Ainda na terça-feira, Camilly Victoria se pronunciou — com críticas no Instagram — sobre as diferentes matérias veiculadas sobre ela e a família.

"Primeiro, eu não entendo por que pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o porquê pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal. Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com muito amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como eu sou, nem mais, nem menos", disse a jovem.

Em seguida, ela declarou se sentir ofendida com as especulações nas redes sociais. "Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção".