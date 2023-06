Melody revela verdadeiro nome e surpreende: ‘no Google está errado’

Uma entrevista de Melody do início do ano voltou a viralizar nas redes sociais porque a cantora revela seu verdadeiro nome de batismo, o que acabou surpreendendo muita gente.

“Meu nome é Gabriela. Só Gabriela mesmo”, explicou ela na entrevista. “E não é Melody Gabriela, nem Gabriela Melody. Não tenho Melody no meu nome. Na verdade, Melody é só o nome artístico mesmo”.

A artista ainda disse que até no Google seu nome está errado. “Não vai colocar no Google, não pesquisa no Google, está errado. No Google está com dois ‘Ls’, é com um ‘L’ só, tá bom? Na verdade, como trabalho com meu pai e minha irmã, não tem essa de me chamarem de Gabi. É só Mel”.

Melody disse que até ela se confunde quando a chamam de Gabriela. “Porque eu realmente penso que eles estejam falando de outra pessoa. Não porque eu não gosto de Gabriela, mas porque eu já me acostumei todo mundo falando assim”. Atualmente a artista tem 16 anos, mas ela começou a carreira no cenário musical aos oito.