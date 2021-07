Enquete: você parou de escutar músicas do DJ Ivis?

As agressões de DJ Ivis contra a ex-mulher, a cearense Pamella Holanda, atingiram o trabalho musical do cantor em todo o País. Nomes do forró e sertanejo tiraram do ar feats e cancelaram lançamentos com o produtor musical. Até a gravadora Sony Music encerrou o contrato com o paraiabano.

Responda enquete:

inter@

Entenda o caso

As investigações iniciaram no dia 3 de julho quando a vítima registrou a ocorrência. Desde o dia do registro do Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

No domingo (11), Pamella Holanda divulgou em rede social, imagens do circuito interno de câmeras do apartamento do casal. Nos vídeos, o produtor musical aparece dando socos e chutes na cearense.

Até o momento, nove pessoas deram depoimentos e, nesta semana, a vítima deverá ser ouvida novamente.