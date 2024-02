Em alta no forró, Henry Freitas anuncia gravação do DVD 'Tudo Vira Terapia' em Fortaleza

Pernambucano em ascensão no mercado do forró, o cantor Henry Freitas chega a fevereiro com anúncio da primeira grande produção audiovisual de 2024. O forrozeiro irá gravar o DVD "Tudo Vira Terapia", em Fortaleza.

Conhecido pelo hit "Tem Café", Henry Freitas escolheu o Colosso para ser o cenário da nova produção musical. Os fãs podem marcar na agenda a data da gravação: 17 de março.

Assista clipe de 'Tem Café':

“O DVD será lindo, e estou muito orgulhoso de onde cheguei, mas com certeza não para por aqui: quero levar minha música para todo mundo curtir e cantar”, explicou Henry.

Trajetória em crescente

Além de conquistar a nona colocação do Top 50 Brasil, e figurar na 54ª posição entre os artistas do Brasil no Spotify durante o Carnaval, o cantor coleciona outros números de destaque: ele atingiu o top 1 Viral Brasil, a 13ª posição no ranking Viral Global e a 82ª posição no Top 200 Brasil, em 2023.

O artista cumpriu uma intensa agenda de apresentações em fevereiro, com 30 shows espalhados pelo País.