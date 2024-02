Guilherme Dantas, novo contratado de produtora de Xand Avião, grava DVD com grandes nomes

O cantor, compositor e sanfoneiro Guilherme Dantas grava DVD, na noite desta terça-feira (6), em Fortaleza (CE). A produção audiovisual irá contar com três participações do forró: Xand Avião, Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon.

Antes da gravação do DVD, em coquetel para imprensa, o forrozeiro será apresentando como o mais novo nome da produtora Vybbe, empresa do cantor Xand Avião.

Veja também

Guilherme Dantas é conhecido por ser dono de hits de nomes como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, entre outros. Ele transformou a própria deficiência visual em bordão: “Eu não tô nem vendo!".

É de autoria dele as músicas “Imaginação”, “Facim, Facim”, “Agora é você quem vai me esperar”, “Toca o meu CD”, “Portão Preto”, “Chora Implora”, “Zero Boi”, “Amor errado”, “Me ame ou me deixe” e “Mente Mentirosa”.

Atualmente, o casting de artistas da Vybbe inclui Nattan, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Xand Avião, entre outros.