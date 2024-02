Alanzim Coreano chegou a ser sabotado em shows no início da carreira; assista podcast

Em bate-papo com o cantor Alanzim Coreano no podcast "Que Nem Tu", divulgado nesta quinta-feira (15), a coluna questionou o cearense sobre os desafios do início da carreira. Como boa parte dos nomes da música, ele chegou a ser "mafiado" por pessoas do meio musical — expressão usada no forró quando um artista é sabotado.

"No começo, já. Bastante. Já cortaram até o fio do som. Quantas e quantas vezes meu produtor correu para resolver a parada", revelou Alanzim Coreano.

Assista à entrevista:

O cearense contou que até enganado com promessas de oportunidade para cantar em shows já foi.

"Eu cheguei em uma festa, não vou dizer o nome do cantor, claro, de chegar, eu pedir uma oportunidade, e a pessoa falar: 'Espera aí, venho já'. E o show acabar e não me chamar", contou o artista.

Segundo Alanzim, um cantor que já atrapalhou um show dele se aproximou logo após ele engrenar na música. "Quando comecei a fazer uma 'zoadinha', com a música que gravei com Toca do Vale, esse cantor veio me pedir uma oportunidade e foi algo normal. Ele subiu no palco".

Apesar das barreiras do início carreira, Alanzim afirmou: "não tenho inimigos, tem espaço para todo mundo".