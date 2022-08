Duda Wendling e João Gomes negam que estão namorando

O cantor João Gomes, 20 anos, e a atriz Duda Wendling, de 16, usaram as redes sociais nesta quarta-feira (10) para negar estarem em um relacionamento amoroso. A informação que os dois estariam se envolvendo foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metropóles.

Segundo o jornalista, João Gomes e Duda estiveram no aniversário do empresário do jogador Éder Militão, Ulisses Jorge, e permaneceram juntos o tempo todo durante o evento.

"Qual foi Leo Dias, para de postar mentira que tô ficando com gente em festa, que passei junto em festa. Eu não passei festa juntinho com ninguém não, eu vou mostrar como eu passei a festa ontem", disse o cantor em seus stories, exibindo em seguida um vídeo dançando com os amigos.

"Vocês acham que se eu tivesse namorando eu não ia postar ela aqui direto pra vocês não, assim abraçadinho, maior romance? Mas eu não tô namorando e não tava junto com ninguém não", concluiu João Gomes.

Também pelo Instagram, Duda Wendling confirmou não ter falado e nem encontrado com João Gomes na festa em questão, acrescentando ter negado previamente ao colunista a relação entre os dois.

Exposição e ataques

"Se eu tivesse querendo crescer em cima da situação eu teria vindo aqui falar sobre isso antes, eu teria confirmado pro Leo Dias, mas ao contrário: eu falei para ele que a gente é só amigo, ta aqui o print, é só vocês lerem. Ele quis postar mesmo assim, mesmo eu negando e falando que era mentira".

"Eu acho uma falta de profissionalismo, de respeito comigo, por me expor nessa situação. Imagina se fosse verdade, se eu quisesse minha privacidade. Eu sou uma menina de 16 anos, to vivendo a minha vida, e teria sido exposta dessa forma no meio de uma TV?", comentou Duda, se referindo a cobertura dada ao suposto caso pelo programa Fofocalizando, do SBT.

A atriz ainda desabafou sobre os ataques que vem recebendo com a divulgação da "fake news", e diz esperar ser a última vez que toca nesse assunto publicamente.

"Me machucava muito ver os comentários, o pessoal me chamando de puta, de interesseira, que eu só tava com ele por causa da grana. Gente, pelo amor de Deus, grana eu já tenho a minha. Também me machucava comentários falando que ele só pegava mulher porque ele tinha dinheiro, mas quem conhece o João sabe a pessoa incrível e humilde que ele é", disse.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit