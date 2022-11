Danieze Santiago chora ao explicar que animal causou acidente em Itarema; assista

A cantora Danieze Santiago explicou como o acidente com ela e o marido aconteceu em Itarema (CE), na noite de segunda-feira (28). Em vídeo no Instagram, publicado nesta terça-feira (29), a vocalista contou que um animal causou a fatalidade. Segundo populares informaram a ela, o motorista que colidiu no carro deles tentou desviar do bicho e bateu no automóvel.



Emocionada em vídeo, gravado em internação hospitalar, ela chegou explicar os momentos após o acidente. "Ele [Carlos] batia muita na tecla que tinha sido um animal, mas eles tentaram procurar esse animal e não acharam. E como ele tinha batida a cabeça, o choque, a gente ficou na dúvida. Mas depois foi achado o animal morto ali nas proximidades", explicou a cantora.

Veja relato da cantora sobre acidente:

Danieze Santiago Cantora Foi justamente que o Carlos Neto também tinha visto [o animal]. Infelizmente. o condutor desse carro veio a óbito. Quero deixar meus sentimentos para todos os familiares dele. Não tenho palavras para expressar o que eu tô sentindo nesse momento. Muita tristeza

Marido de cantora dirigia em rodovia

Danieze Santiago contou ainda que o marido dirigia durante viagem para Itarema. O casal passaria dois dias na região.

Danieze Santiago Cantora "Estávamos indo e, a mais ou menos 20 minutos, antes de chegar em Itarema. [...] Lembro do Carlos Neto frear bem rápido, tentando segurar o carro. Os airbags estouraram e descemos barranco abaixo. Na hora do barranco, minha única preocupação era até onde ia. Não sabia se era um penhasco, um barranco, não sabia. Só senti a gente descendo, senti pelos galhos, que era, que tínhamos saído da pista, e o impacto muito grande

A cantora ainda detalhou o estado de saúde dela e do marido. "Graças a Deus, eu não sofri nada, na hora senti muita dor no pé. Eu descobri agora que eu trinquei o dedinho . Sofri algumas escoriações, mas nada de mais. O Carlos Neto fraturou a clavícula e quebrou acho que duas costelas, vai passar por uma cirurgia, acho que amanhã de manhã".