Gusttavo Lima é alvo do Conar por propaganda de bebida alcoólica

O Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar) recomendou a suspensão de duas peças publicitárias da bebida "Vermelhão", lançada pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima no último mês de abril.

As propagandas da campanha "Chama o vermelhão, bebê" não possuíam o aviso de idade mínima para ingestão de bebidas nas redes sociais, além de supostamente estimularem o consumo excessivo de álcool. Outra queixa foi a falta de frases com a recomendação para o uso prudente.

Essas denúncias foram feitas pelo Ministério Público Federal (MPF) e a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). Os dois processos passaram por julgamento na semana passada.

Respostas ao Conar

Ao Conar, as defesas do fabricante da bebida e do cantor Gusttavo Lima afirmaram reconhecer os problemas apontados pelo órgão e disseram que já alteraram ou retiraram do ar os anúncios produzidos sem as recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

