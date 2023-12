Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, tem alta hospitalar após seis dias internado

Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu alta hospitalar, nesta segunda-feira (11). O artista estava internado há seis dias, após sofrer um acidente de carro, na BR-153, em 5 de dezembro.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) teve alta hospitalar, na tarde desta segunda-feira (11 de dezembro), após seis dias internado na instituição. A equipe médica prescreveu repouso ao paciente e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória, sob a orientação de especialista", dizia o boletim médico enviado ao jornal EXTRA.

Ainda conforme a unidade, o cantor irá retornar para consulta médica e exames para avaliação da evolução clínica.

"Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves. Durante os seis dias de internação, o paciente foi atendido e acompanhado por equipe multidisciplinar do Hospital de Base de São José do Rio Preto, centro de referência e especializado em atendimento de trauma", concluiu.

Relembre como acidente ocorreu

O carro dirigido por Zé Neto capotou após bater numa carreta. A mulher do cantor, Natália Toscano, seguia em outro veículo, na mesma estrada, com o casal de filhos, Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6.

Segundo Zé Neto, o acidente aconteceu após ele tentar desviar de um animal na pista. O cantor quebrou três costelas, uma delas em dois lugares diferentes, e levou pontos no braço esquerdo. Depois de transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), exames constataram uma contusão pulmonar causada pela violência da batida.