Cantor sertanejo Dan Lellis é vítima de sequestro-relâmpago em Goiás

Quatro homens foram presos suspeitos de sequestrar e roubar a caminhonete de luxo do cantor Danilo Oliveira Lellis, conhecido no meio artístico como Dan Lellis, nesta quarta-feira (27). Os crimes aconteceram na cidade de Aparecida de Goiânia (GO). As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão entre as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. O crime aconteceu em 27 de agosto deste ano.

A investigação apontou que dois dos suspeitos usavam uniformes e distintivos de policiais no momento do crime, quando ameaçaram o cantor com arma de fogo.

Cantor foi obrigado a fazer transferência via pix

O cantor foi coagido a transferir o valor de R$ 15 mil via pix aos suspeitos. Após a transferência, a caminhonete de luxo do cantor também foi roubada.

A polícia chegou encontrar as roupas, distintivos e a arma falsa usada no momento da abordagem dos suspeitos ao cantor. O veículo roubado foi encontrado em Confresa, no Mato Grosso, e foi recuperado.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa, roubo e extorsão. Se condenados, podem as penas podem chegar até 31 anos de prisão.