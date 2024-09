Cantor de forró sofre grave problema de visão e realiza cirurgia de urgência

Conhecido no forró por sucessos como "Vamos Falar de Amor", o cantor Marcelo Mello — ex-vocalista da banda Malla 100 Alça — precisou cancelar uma série de shows por conta de um deslocamento de retina. Rayane Façanha, cantora e esposa do artista paraibano, usou o Instagram, nessa terça-feira (17), para falar sobre o procedimento cirúrgico que o marido precisará fazer.

Rayane explicou que Marcelo já tinha problemas de visão há alguns anos. Na última semana, durante turnê em São Paulo, ele sentiu irritação nos olhos. Em seguida, os mesmos sintomas foram se repetiram em apresentações no Rio de Janeiro. Como o caso foi se agravando, eles buscaram ajuda médica.

Escute 'Vamos Falar de Amor':

"Chegando lá, o médico diagnosticou ele que, além da catarata, ele estava com problema no corpo vítreo", relatou Rayane Façanha.

Ao término da turnê no Rio de Janeiro, o casal anunciou o cancelamento de apresentações agendadas para acontecer em Brasília.

Novo exame detectou problema em retina

Ao retornar ao nordeste, Marcelo Mello buscou o oftalmologista que acompanha o caso dele e, em novos exames, constatou um grave problema na retina.

"Descolamento da retina regmatogênico em olho direito. Necessita realizar de cirurgia em caráter de urgência com risco de perda visual permanente no olho acometido", informou o laudo médico do cantor.

A esposa do cantor informou que ele entrou em pré-operatório ainda nessa terça, com a cirurgia marcada para esta quarta (18).