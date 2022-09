Após término, Jamile Lima compartilha foto ao lado de Isaias CDs

Após anunciarem o fim do relacionamento há cerca de duas semanas, a ex-dançarina e influenciadora digital Jamile Lima e o empresário do Aviões do Forró, Isaías CDs, reapareceram juntos nas redes sociais.

Jamile publicou uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram ao lado de Isaias e da também influenciadora Karine Salles. "Os capricornianos que são amores de uma vida toda de uma libriana equilibrada!!", escreveu.

Isaias comentou a publicação com corações. Fãs e amigos também engajaram na postagem desejando felicidades ao casal.

Legenda: Publicação feita por Jamile Lima em rede social Foto: Reprodução/Instagram



"@jamilealima, você sabe que sua felicidade é a minha também @isaiasa3 cuida dela amigo", escreveu uma seguidora. Jamile respondeu o comentário dizendo: "te amo ❤️❤️❤️".

Outra seguidora desejou que "Deus continue abençoando sempre vcs meus amores" e também foi respondida por Jamile: "😍😍😍".

Término

O namoro do casal começou durante a pandemia de Covid-19. Em novembro de 2020, Isaías pediu Jamile em casamento nas Ilhas Maldivas.

Conforme a ex-dançarina à época do término, foi difícil tomar a decisão, mas os dois se separaram em "comum acordo".

"Eu e Isaias seguiremos como amigos, nos respeitando e nos apoiando como sempre foi. Uma decisão difícil de ser tomada, mas necessária para o momento que vivo hoje", pontuou.