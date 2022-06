Após discussões públicas, Simone e Simaria postam 'selfie' juntas em rede social

As irmãs Simone e Simaria publicaram uma foto juntas no perfil da dupla sertaneja no Instagram. O registro foi feito na manhã desta terça-feira (21), poucos dias após Simaria anunciar que se afastaria dos palcos para tratar assuntos de saúde e depois de falas negativas da cantora sobre a relação com a irmã repercutiram na internet.

Na 'selfie' publicada, Simaria sorri com os dentes à mostra e Simone, por sua vez, sorri de boca fechada. Na legenda, elas escreveram: "Bom dia, família! Uma terça de muita luz".

Repercussão

A publicação foi suficiente para tranquilizar os fãs, que temem pelo futuro da dupla. "Que delícia ver vocês assim, juntinhas e sorridentes", escreveu uma seguidora. "Cuidem-se, cuidem uma da outra. Simaria, que Deus te abençoe e que você encontre a paz", escreveu outra.

Famosos também se alegraram com o registro. "Assim que nós queremos vocês sempre", disse a cantora Manu Bahtidão. O ator Ary Fontoura comentou vários 'emojis' de coração.

Entenda o caso

Nas últimas semanas, as irmãs tiveram discussões públicas em shows e programas de televisão que evidenciaram conflitos internos e preocuparam os fãs da dupla.

Semana passada, Simaria concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, e falou sobre as comparações que são feitas em relação à irmã e às críticas feitas por ela ao longo da carreira da dupla.

"Você acha que eu não sou comparada o tempo inteiro com Simone? ‘Ai, a Simone é incrível, a Simaria é uma desgraça, a Simaria não presta, a Simaria não vale nada'. Eu passei a vida inteira escutando isso", desabafou a cantora ao colunista. "Tudo que vou fazer, sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, completou.

Antes disso, em maio, Simone e Simaria já haviam discutido publicamente, no 'Programa do Ratinho', no SBT, e, no fim de semana retrasado, Simaria se atrasou para um show da dupla em Pernambuco, gerando um "climão" no palco.

No último domingo (19), em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da TV Record, Simaria sinalizou um possível rompimento da dupla. "A gente venceu juntas, mas não significa que, se venceu juntas, tem que morrer como duplinha”.

