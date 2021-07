Aos 49 anos, Ivete Sangalo é vacinada contra a Covid-19 na Bahia: 'um dia tão esperado'

A cantora baiana Ivete Sangalo recebeu, nesta quinta-feira (1º), a primeira dose de imunizante contra a Covid-19. Aos 49 anos, a artista foi vacinada em drive thru em Salvador, na Bahia.

Conforme o portal IG, Ivete estava em uma fazenda no interior de São Paulo, mas se dirigiu à capital baiana para receber a dose. Feliz pelo recebimento da vacina, a cantora compartilhou no Instagram um vídeo gravado no momento da aplicação."Um dia tão esperado. A vacina salva vidas! Viva o SUS", escreveu.

Enfermeira emocionada

Não só a cantora ficou feliz com a vacinação: a enfermeira que aplicou o imunizante não conseguiu conter a emoção. A reação se deu frente a uma colega, que aproveitou para registrar a presença ilustre.

A artista aproveitou o ensejo para agradecer à profissional de saúde que aplicou o imunizante. "Obrigada a Tay que aplicou a vacina com todo o carinho do mundo".

A reação da profissional chamou a atenção de amigos e seguidores de Ivete Sangalo. "Na vida, eu sou a enfermeira chorando", disse uma seguidora. "Morri com a enfermeira", disse outra.

Críticas ao governo Bolsonaro

Na última semana, a artista se posicionou contra o governo de Jair Bolsonaro nas redes sociais. No dia 22 de junho, após ser questionada por não se posicionar politicamente, ela afirmou ser contra a atual gestão do País.

A publicação foi feita após Ivete lamentar a marca de 500 mil mortos pela doença em território brasileiro. Junto à imagem com o número de óbitos, um trecho da legenda, que dizia "não é sobre partidos", chamou a atenção de usuários de forma negativa.

A tomada de opinião rendeu bons resultados à cantora: a popularidade dela registrou crescimento nas redes após o comentário.