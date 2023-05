Anitta revela ter conversado com Beyoncé em premiação: 'eu tremi'

A cantora Anitta surpreendeu ao revelar que já conversou com a estrela internacional Beyoncé. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, divulgada nessa terça-feira (16), a artista brasileira detalhou o diálogo que teve com a estadunidense em uma premiação.

De acordo com a carioca, Beyoncé teria ido até ela durante o Grammy Awards, mais importante premiação musical do mundo. Na ocasião, a dona do hit “Crazy In Love” a abordou e afirmou que era um prazer conhecê-la.

Admiradora da diva, Anitta ficou abismada após o contato: “Eu tremi. Fiquei demorando para entender que eu tinha falado com ela. Quando ela saiu, eu fiquei assim… pensava na minha vida inteira, veio um flash da minha inteira.” contou.

Anitta explicou que seu empresário faz parte da Roc Nation, empresa de entretenimento comandada pelo rapper Jay-Z, esposo de Beyoncé. O elo, inclusive, fez com que ela conhecesse o artista ao ir se encontrar com empresário dela para uma reunião.

“Quando eu conheci o Jay-Z, foi do nada, por acidente. Eu tava indo fazer uma reunião com meu manager (empresário) no escritório dele, e, aí, como é da mesma empresa, no mesmo prédio, aí ele tava lá. Daí ele: ‘E aí! Senta aí, toma um café’”, relatou Anitta às apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.