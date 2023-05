Anitta diz não saber valor de fortuna: 'nem quero saber'

A cantora Anitta revelou nesta terça-feira (16) não saber o valor total de seu patrimônio. A cantora ainda informou que não tem pretensão de saber a real situação financeira. A estrela de Honório Gurgel contou as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no Quem Pode, Pod.

"Não faço ideia de quanto dinheiro tenho, nem quero saber", declarou. Durante a entrevista, Anitta relembrou ter realizado o sonho de infância de ter uma casa com piscina, assim que ficou milionária.

Conforme a Forbes México, o patrimônio de Anitta era mais de US$ 100 milhões, equivalente a R$ 533 milhões, em 2021. Além de sucesso na música, a cantora possui parcerias com as empresas Ambev, Estácio de Sá e Nubank, por exemplo.