Anitta grava vídeo pedindo presente ao produtor Murda Beatz no Dia dos Namorados

Em clima de Dia dos Namorados, Anitta gravou stories na cama ao lado do produtor canadense Murda Beatz, com quem vive um romance. Na manhã deste domingo (12), o casal apareceu trocando beijos e a cantora ainda brincou com a data: "cadê o meu presente?".

"Bom dia, é Dia dos Namorados hoje, no Brasil", explicou para Murda. Nos vídeos, é possível ver o momento em que os dois aparecem brincando e ele a chama carinhosamente de "bebê". Posteriormente, Anitta ainda questiona: "cadê meu presente? Eu quero o meu presente".

Ele, por sua vez, responde em português apenas com um "sim", enquanto os dois permaneciam deitados na cama.

Neste domingo, a artista confirmou o namoro. "Namore alguém que te faça andar na rua tendo certeza que você é idolatrada como uma deusa". Segundo o g1, Anitta apareceu ao lado de Beatz, deitada em um sofá, em uma foto compartilhada no último sábado (11).

Especulações sobre namoro

O colunista Lucas Pasin, do Uol, declarou que Anitta e Murda Beatz estão namorando. Os rumores começaram quando a cantora disse que estava se relacionando com alguém que não é latino e que fala inglês.

Conforme o colunista, os dois não estariam mais fazendo questão de esconder o romance. Tanto que, na última quarta-feira (8), Anitta recebeu amigos em sua casa, no Rio de Janeiro, para uma festa junina, e publicou diversos momentos "românticos" com o produtor, como quando eles fizeram par na gincana da "dança das laranjas".

Legenda: Murda Beatz está no Rio de Janeiro e curtiu a festa junina organizada por Anitta em sua casa. Foto: Reprodução/Instagram

A cantora brasileira voltou a publicar vídeos com Beatz na quinta-feira (9). Os dois estavam à vontade, onde ainda parecia ser a casa de Anitta, e cantavam o clássico junino 'Pagode Russo', de Luiz Gonzaga.

O affair tem repercutido nas redes sociais. "Só pelo fato do cara vir ao Brasil para apoiar a Anitta em um dos momentos mais difíceis da vida dela já me ganhou de verdade, ele deve apoiar muito ela", escreveu um fã.