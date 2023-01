Anitta explica cena polêmica em novo clipe após críticas

Anitta foi bastante criticada durante a gravação do seu novo clipe. As reações começaram após a cantora aparecer em uma cena simulando a prática de sexo oral em um figurante. O registro aconteceu na comunidade Tijuquinha, no Rio de Janeiro.

Em conversa com Lucas Pasin, colunista do UOL, Anitta disse lutar pela liberdade sexual.

“É contra a hipocrisia. Acho que, durante todos esses anos de carreira, vi muita hipocrisia acontecer. Faço o que me dá vontade e as pessoas têm duas opções: curtir e seguir, ou não”.

Anitta ainda lamentou o vazamento da cena, mas se mostrou otimista com seu novo trabalho. “Precisam ver o resultado. Infelizmente não temos como controlar que as pessoas façam vídeos e soltem”.

“O que podemos esperar agora é a galera ver o resultado desse trabalho. Acho que [as críticas negativas] são só um sinal de que a galera vai adorar. Quando dá essa ‘gordurinha’ [fofoca], é porque vai dar certo”, explicou.

Por fim, a cantora lamentou as críticas prévias e se disse "acostumada" com a situação.

“Quando a gente vê uma cena assim num filme, ninguém julga. Ninguém coloca o ator nessa posição de crítica, né? As pessoas nem sabem para o que filmei e já vão me colocando numa posição. Infelizmente, estou acostumada”.