Pabllo Vittar anuncia para fevereiro lançamento do álbum 'Noitada'; veja tracklist

A cantora Pabllo Vittar anunciou, nesta segunda-feira (30), a data de lançamento do mais novo disco da carreira: intitulado por "Noitada". A produção conta com 11 músicas, que incluem feats com Anitta e Gloria Groove.

Inicialmente, Pabllo Vittar havia anunciado o lançamento para 23 de fevereiro. Em nova postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira, ela informou o lançamento para 8 de fevereiro.

Tracklist do álbum Noitada, de Pablo Vittar:

1. Noitada – Intro

2. A meia noite – com Gloria Groove

3. Descontrolada – com MC Carol

4. Calma amiga – Interlúdio com Anitta & DJ Ramemes

5. Balinha de coração – com Anitta

6. Derretida

7. Cadeado

8. Penetra – com O Kannalha

9. Apetitosa – com Tchelinho & DJ Tonias

10. Culpa do cupido

11. After

A capa do álbum traz Pabllo Vittar em um cenário neutro com ar futurista. Um destaque da produção são, o que parecem ser, asas formadas por arames, além de trazer a cantora em um grande salto.