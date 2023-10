Anitta é processada em R$ 150 mil por uso indevido de imagem e danos morais; entenda

A cantora Anitta está sendo processada no valor de R$ 150 mil por uso indevido de imagem, danos morais e materiais. A ação foi movida pela promotora de vendas Poliana da Silva Ribeiro, de 28 anos, no Rio de Janeiro. No documento, ela argumenta que a artista publicou, sem autorização, um vídeo de 2012 em que aparece dançando com as amigas. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo Poliana, na época, elas eram adolescentes e se apresentavam pelo grupo Cia Fissura. Conforme registrado no processo, Anitta postou as imagens em suas redes sociais em abril de 2022 para divulgar o álbum "Versions of Me".

Veja também

"Já escutou Versions of Me hoje? Essa música é a GATA com @chenchocorleone e esse funk no final que o @dennisdj deixou no piquizin Brasill", publicou a carioca, à época.

Segundo veiculado pelo f5, Poliana revelou interesse em uma audiência de conciliação. A ação corre na 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.