Anitta é internada novamente, e show na 'Farofa da Gkay' é cancelado

A cantora Anitta foi internada em um hospital, nesta quarta-feira (7). É a segunda vez, no mês de dezembro, que a carioca é hospitalizada. Em comunicado, a dona do hit "Envolver" também anunciou o cancelamento de apresentação na "Faroda da Gkay".

O aviso foi feito pela assessoria de imprensa da cantora nas redes sociais, que não deu mais detalhes do estado de saúde da cantora.

"Comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a Farofa da Gkay neste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje (07/12) em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã", diz o comunicado.

Segunda vez internada

No dia 1º de dezembro, a cantora havia dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o que foi confirmado na ocasião por sua assessoria, mas também sem muitas explicações do motivo.

Depois, ela chegou a ir em suas redes sociais para acalmar os fãs. "Tá tudo bem, gente... tudo certo", escreveu Anitta, não informando o motivo da ida ao hospital. "Já, já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile", completou ela, minutos depois, que teve alta no mesmo dia.