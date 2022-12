MC Carol critica uso da voz sem autorização em 'Tubarão Te Amo': 'não tô recebendo nem R$ 1'

A MC Carol usou o Twitter, na manhã desta terça-feira (6), para reclamar sobre direitos autorais da canção "Tubarão Te Amo". A carioca explicou que a voz dela é usada na música sem autorização e disse ainda não receber nenhum valor do hit.

"Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa “TUBARÃO TE AMO” que tá bombando nas redes e eu não tô recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contado no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem", explicou MC Carol.

“Tubarão Te Amo” de DJ LK da Escócia é assinado por Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum.

A reportagem entrou em contato com a produtora GR6 produtora. responsável pela produção do clipe, e aguarda retorno. A equipe de DJ LK da Escócia, produtor musical da canção também foi contactada, mas as ligações não foram atendidas.

Assunto ganhou comentários divididos no Twitter

A cantora recebeu diferentes comentários por postar o tweet falando sobre os direitos autorais da canção. "Se Fosse plágio beleza. Porém, só é uma parte", disse uma usuária do Twitter.

Outro usuário, relatou que a cantora está se aproveitando da situação da música ter virado um hit no exterior. "Você não tá errada, mas é estranho você vir falar só agora que a música tá viralizando lá fora".

Uma usuária da rede social chegou a defender MC Carol. "Ela só expôs porque a equipe dele se recusa a falar com ela. Total falta de respeito, poderiam se resolver e conversar, mas nem isso o cara quer e errada tá a Carol?".

Outro comentário de apoio a MC Carol foi "tu ia gostar de alguém ganhando um monte de dinheiro c tua voz e tu só olhando?".

Sucesso no exterior

A música “Tubarão Te Amo” entrou em um dos principais rankings musicais do mundo, nesta segunda-feira (5). O hit viral subiu diretamente para o Top 3 do Spotify americano, na categoria "Daily Viral Songs USA".

Veja clipe:

Na Copa do Mundo, brasileiros chegaram a protagonizar diferentes vídeos em dancinhas com qatarianos.

Vale destacar que no Brasil, a música está em 14ª posição no app com 554 mil streams, contabilizados nas últimas 24 horas.

A música “Tubarão Te Amo“, traz uma releitura do sucesso “Olha a Onda”, do Tchakabum, grupo carioca que tocava axé e pagodão baiano, e revelou a dançarina Gracyanne Barbosa. Além disso, a faixa ainda incluiu um sample da voz da MC Carol.