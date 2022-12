'Tubarão Te Amo' entra no Top 3 viral do Spotify EUA; assista clipe

A música “Tubarão Te Amo” acaba de entrar em um dos principais rankings musicais do mundo. O hit viral subiu diretamente para o Top 3 do Spotify americano, na categoria "Daily Viral Songs USA", nesta segunda-feira (5).

“Tubarão Te Amo” de DJ LK da Escócia com MC Ryan SP, MC Daniel, MC Jhenny e MC RF. LK, já conquistou mais de 30 milhões de reproduções no Spotify.

Veja clipe:

Na Copa do Mundo, brasileiros chegaram a protagonizar diferentes vídeos em dancinhas com qatarianos.

Vale destacar que no Brasil, a música está em 14ª posição no app com 554 mil streams, contabilizados nas últimas 24 horas.

A música “Tubarão Te Amo“, traz uma releitura do sucesso “Olha a Onda”, do Tchakabum, grupo carioca que tocava axé e pagodão baiano, e revelou a dançarina Gracyanne Barbosa. Além disso, a faixa ainda incluiu um sample da voz da MC Carol.

Capixaba impulsionou dancinha nas redes sociais

O capixaba Paulo Victor Mapa da Silveira, 23, fez sucesso nas plataformas de vídeo ao fazer a dancinha de "Tubarão Te Amo" no trabalho. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e tornou a música ainda mais popular.

O perfil que publicou o vídeo originalmente foi de Milena Almeida, amiga do rapaz. A dancinha do capixaba acumula números impressionantes: ao todo, são 47 milhões de visualizações com 6 milhões de curtidas.