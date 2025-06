Amado Batista teria traído Calita Franciele com uma amiga dela, diz jornalista

O cantor Amado Batista teria traído a miss Calita Franciele, com quem ele se casou em março, com uma amiga íntima dela, conforme disse o jornalista Léo Dias. Ele ainda garantiu que os dois estão separados.

“Eles estão separados, sim. Pois ela descobriu uma traição dele. Com uma amiga íntima deles dois", disse o jornalista no programa "Fofocalizando”, do SBT, nesta quinta-feira (26).

Na noite de quarta-feira (25), durante um show em Aracaju, Amado Batista fez um desabafo e chegou a afirmar que estava solteiro.

As especulações sobre o término do relacionamento começaram após Calita apagar seu perfil no Instagram. Apesar dos indícios, a assessoria de Amado Batista nega que o casamento teria acabado.

Desde que o relacionamento se tornou público, Amado e Calita recebem críticas devido à diferença de 50 anos entre os dois.

Perfil reserva

Calita também usou um perfil reserva no Instagram para negar a separação.

“Amadinhos e amadinhas, mais tarde vou postar um vídeo para falar da questão do meu Instagram e do vídeo do Amado que está circulando. Não se preocupem, já adianto que a gente está bem e é isso”, disse ela, sem dar detalhes do motivo de o seu perfil oficial ter saído do ar.