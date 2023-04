Acidente entre ônibus da banda Moleca 100 Vergonha e ambulância causa morte no Piauí

O motorista de uma ambulância morreu em acidente após colidir com o ônibus da banda Moleca 100 Vergonha, na madrugada deste domingo (30), na BR-316, em Elesbão Veloso (PI). As informações são do G1.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois de perder o controle do veículo, o homem colidiu de frente com o ônibus da banda de forró.

O acidente ocorreu por volta das 4h40, no km 144 da rodovia. Investigações preliminares apontam que o motorista da ambulância invadiu a faixa contrária e colidiu contra o ônibus. A suspeita é de que ele tenha dormido ao volante.

Ação dos órgãos de segurança

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros do Piauí, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados para auxiliar na ocorrência.

O condutor da ambulância não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o motorista do ônibus teve ferimentos graves e ficou preso às ferragens do veículo.

Os passageiros do ônibus, integrantes da banda Moleca 100 Vergonha, saíram sem ferimentos.