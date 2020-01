Vídeo mostra assalto em pizzaria no bairro Vila União, em Fortaleza

Uma pizzaria foi assaltada por dois homens armados na noite desta segunda-feira (20) na rua Lineu Jucá, no bairro Vila União, em Fortaleza. A dupla invadiu o local, roubou pertences de clientes e funcionários e fugiu após o assalto.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da pizzaria. Nas imagens, é possível ver os homens armados ameaçando as vítimas e roubando os pertences delas. Um dos suspeitos sai do local após o assalto com uma bolsa na mão. O 25º Distrito Policial investiga o roubo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência noticiando o assalto e que o 25º Distrito Policial recebeu as imagens que flagraram o crime, que vão auxiliar nas investigações.

Denúncia

A SSPDS informa que população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e para o número (85) 3101.3529 do 25°DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.