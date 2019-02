Homem é preso por disparar feixe de raio laser contra helicóptero da Ciopaer

O suspeito de apontar um feixe de raio laser para um helicóptero da Polícia Militar foi preso na madrugada deste sábado (4), no Bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Marcos Antônio Aquino da Costa, de 37 anos, confessou o ato e entregou à polícia o objeto com o qual havia disparado o raio laser. O helicótero em questão pertence à Coordenadoria Integrada de Operações Especiais (Ciopaer) e estava participando da Operação Contra-ataque II. Ao perceberem a luminosidade indevida, o piloto e a tripulação identificaram a origem e seguiram o homem até a residência.

Ele foi encaminhado ao 32º DP, no Bom Jardim, onde foi autuado em flagrante por crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, com pena de dois a cinco anos de reclusão.

Pilotos e tripulação podem ser afetados pela luminosidade de raios do tipo, que podem causar distração, cegueira instantânea, visão ofuscada e até queimaduras na retina, acarretando no risco de um acidente aéreo. O relações públicas da Ciopaer esclarece o perigo do ato. "Esse laser, quando desferido para o para-brisa de uma aeronave, torna a visibilidade da aproximação final numa situação crítica, pela dificuldade de visualização do local de pouso, pela dificuldade na leitura dos dados no painel da aeronave, que são fundamentais para manter a aeronave estabilizada, e a própria lesão ocular que pode trazer ao piloto ou qualquer tripulante da aeronave", diz.