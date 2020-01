Sobe para 12 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil; Ceará continua com um

O número de casos suspeitos de infecções pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 12. O Ceará continua com o mesmo caso sob análise, manifestado em Sobral. As informações foram repassadas em coletiva do Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira (31). Até esta quinta-feira (30), somavam-se nove casos suspeitos. O Brasil permanece sem caso confirmado da doença.

Atualização do número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil Reprodução/Ministério da Saúde

O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde informava 13 casos suspeitos da doença, pois considerava os dados de até as 12 horas desta sexta, que incluia um caso em Minas Gerais. Ao fim da coletiva, o secretário-executivo da pasta corrigiu o número com a confirmação de que o exame do paciente deu negativo para coronavírus.

Ainda conforme o órgão, um caso foi descartado em São Paulo desde a atualização anterior. Contudo, foram identificados outros cinco pacientes com suspeita também em São Paulo e uma outra pessoa com suspeita em Santa Catarina, a primeira neste estado.

Os casos do Ceará (1), Paraná (1) e Rio Grande do Sul (2) são os mesmos divulgados anteriormente.

Casos suspeitos no Brasil (em 31/01/2020):