Ceará permanece com um caso suspeito de coronavírus sob análise; Brasil tem nove

O Ministério da Saúde atualizou, na tarde desta quinta-feira (30), o balanço sobre os casos do novo coronavírus no Brasil. O Ceará permanece com o mesmo caso suspeito de coronavírus em investigação. Em termos nacionais, ainda são nove casos no total, em seis estados. O Brasil continua sem casos confirmados da infecção pelo vírus.

Ministério da Saúde informa que Brasil ainda tem nove casos suspeitos de coronavírus Ministério da Saúde

Embora no Ceará se trate do mesmo paciente, o Ministério reitera que os casos são dinâmicos, havendo mudanças de classificação entre os pacientes. Na listagem desta quinta-feira, casos suspeitos foram identificados no Ceará (1), Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Rio Grande do Sul (2) e Paraná (1).

Entre os dias 29 e 30, um caso do Rio de Janeiro foi excluído; quatro foram descartados por confirmação laboratorial para outros vírus (sendo dois em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Paraná); quatro casos foram incluídos como suspeitos, sendo um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Paraná; e um caso do Rio Grande do Sul que havia sido considerado excluído, voltou à categoria de suspeito.