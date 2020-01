A cronologia do coronavírus, desde o primeiro alerta na China às suspeitas no Brasil

CRONOLOGIA DO CORONAVÍRUS

31.dez.19

Primeiro alerta

Autoridades chineses emitiram o primeiro alerta à OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan

1º.jan.

A agência americana para a Vigilância e Prevenção de Doenças (CDC) afirma que um grande mercado de peixes e mariscos em Wuhan, aparentemente ligado às primeiras infecções, foi fechado

9.jan.

As primeiras análises sequenciais do vírus realizadas por equipes chinesas apontam que a pneumonia foi causada por um novo coronavírus

11.jan.

Primeira morte

Autoridades chinesas de saúde anunciam a primeira morte de um paciente com o vírus

13.jan.

Primeiro caso fora da China

A OMS notificou o primeiro caso de uma pessoa infectada fora da China, na Tailândia. Trata-se de uma mulher com pneumonia leve que voltava de uma viagem a Wuhan

17.jan.

Primeiro caso nos EUA

Os Estados Unidos anunciam que fariam exames de detecção em três aeroportos americanos importantes, inclusive um em Nova York, que recebe voos diretos de Wuhan. No dia 21 os EUA confirmaram o primeiro caso da doença, em Washington

20.jan.

Transmissão humana provada

Cientistas confirmam transmissão do vírus entre humanos, e o temor em relação ao surto cresce diante do Ano-Novo Lunar chinês, em 25 de janeiro, quando centenas de milhões de pessoas viagem pelo país

A doença se espalha pela China

Na China, a doença é registrada em Pequim (norte), Xangai (leste) e Shenzhen (sul)

22.jan.

Maior controle

Londres e Roma anunciam medidas para monitorar passageiros provenientes de Wuhan

O uso de máscara passa a ser obrigatório nos espaços públicos em Wuhan

23.jan.

Wuhan isolada do mundo

Trens e aviões partindo de Wuhan foram suspensos, e as rodovias, bloqueadas. Várias outras cidades da província de Hubei são isoladas do mundo

Fechamento de pontos turísticos

Pequim anuncia o fechamento da Cidade Proibida e de outros pontos que recebem muitos turistas após o cancelamento das festividades de Ano-Novo na capital

OMS nega emergência global

A OMS reconhece a emergência na China, mas considera muito cedo para falar em "emergência de saúde pública de alcance internacional"

24.jan.

Wuhan é isolada

Mais de 40 milhões de pessoas foram confinadas na província de Hubei, habitada por quase 60 milhões de habitantes

Primeiras mortes fora do berço da epidemia

Uma ocorreu em Hebei, e a outra, em Heilongjiang, uma província na fronteira com a Rússia

Três casos são confirmados na França, os primeiros na Europa

25.jan.

No dia 25, o governo chinês ordena medidas nacionais de detecção de coronavírus em trens, ônibus e aviões

Xi Jinping diz que avanço de epidemia de coronavírus se acelera e pede o fortalecimento da autoridade do regime comunista

27.jan.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) corrige a avaliação de risco diante do coronavírus de "moderado" para "alto"

O vírus deixa um primeiro morto em Pequim

O prefeito de Wuhan admite ter escondido dados sobre o vírus e oferece sua renúncia

A Mongólia fecha suas fronteiras terrestres com a China e vários países, incluindo Estados Unidos, França e Japão, preparam-se para a evacuação de seus cidadãos em Wuhan

28.jan.

Alemanha e Japão relatam os primeiros casos de infecção em pessoas que não viajaram para a China

O Brasil investiga três casos de suspeita de coronavírus, eleva seu risco de alerta, indicando risco iminente de o vírus chegar ao país, e desaconselha viagens para a China

O vírus agrava a crise política em Hong Kong, que limita entradas via China

PAÍSES QUE JÁ REGISTRARAM CASOS

Alemanha

Austrália

Camboja

Canadá

China continental

Coreia do Sul

EUA

França

Hong Kong ( * )

Japão

Macau ( * )

Malásia

Nepal

Singapura

Sri Lanka

Tailândia

Taiwan

Vietnã

( * ) regiões administrativas especiais da China