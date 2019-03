Ministério Público de MG pede à Vale divulgação precisa sobre situação de barragens

O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) expediu na quinta-feira (28) uma recomendação à mineradora Vale e a seu diretor-presidente para que sejam readequadas as informações públicas a respeito de seis barragens da companhia. Os alvos do MP são as barragens de rejeitos Vargem Grande, do complexo minerário de Vargem Grande, em Nova Lima, e das barragens de Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo, do complexo minerário Fábrica, em Ouro Preto.

As barragens tiveram recentemente acionado o nível 2 de emergência do Plano de Ação de Emergência para Barragem de Mineração (PAEBM).

A recomendação do MP-MG visa garantir, entre outros, que os comunicados da Vale façam menção clara e precisa sobre eventuais interdições decretadas por órgãos de fiscalização, sobre o nível de emergência estabelecido para cada uma das barragens e sobre os reais motivos que levaram ou possam levar a eventual desocupação e evacuação das populações das áreas de inundação da barragem.