Homem armado para ônibus e ameaça passageiros na Ponte Rio-Niterói

Um ônibus foi parado e os passageiros são ameaçados por um homem armado na Ponte Rio-Niterói, que liga as duas cidades do estado do Rio de Janeiro, por volta das 5h45 da manhã desta terça-feira (20). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar estão no local.

De acordo com a PRF, o suspeito se identificou como policial militar. "Ele parou o ônibus da Galo Branco na Ponte Rio-Niterói. Ele está ameaçando jogar gasolina no ônibus, colocando os passageiros em perigo. Estamos em negociação com ele para liberar mais reféns, não sabemos qual o real propósito dele", disse a porta-voz da PRF, Sheila Sena.

Ainda não se sabe a motivação do sequestrador, nem quantos passageiros estão no veículo. Segundo o portal G1, o homem mandou o motorista parar o transporte no sentido em direção ao Rio. Ainda não há informações sobre vítimas. Um telefone celular foi repassado de dentro do ônibus para a PRF, numa ação rápida.

Às 6h30, um objeto em chamas foi jogado para fora do veículo. Quatro passageiros foram liberados.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou ao local por volta das 6h55 com negociadores para tentar um contato com o sequestrador. Às 7h20, a rodovia também teve o outro sentido bloqueado.

O ônibus faz uma linha que sai da cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana, e vai até o Bairro Estácio, na região central do Rio.

A via foi boqueada e um grande congestionamento se formou nos acessos à Ponte Rio-Niterói.