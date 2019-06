Gabi Costa, atriz da novela 'Órfãos da Terra', morre aos 33 anos no Rio

Morreu neste domingo (2) a atriz Gabi Costa aos 33 anos. Ela estava no ar na novela "Órfãos da Terra", da rede Globo, como Nazira.

A atriz morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, informa sua assessoria de imprensa.

Encontrada desacordada dentro de casa, foi ocorrida no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), não resistiu.

"Consternada, a família agradece as manifestações de carinho e pede privacidade nesse momento de dor. Gabi Costa é doadora de órgãos e estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto", diz a nota.

Entre 2010 e 2012, Gabi Costa atuou em "Aventuras do Didi", "Zorra Total" e "A Grande Família" —todos na TV Globo. Em 2013, interpretou Jessica na novela "Tapas e Beijos". No ano seguinte, participou do remake de "O Rebu".

No currículo, tem ainda a série "Nada Será Como Antes", e as novelas "Sol Nascente" e "Malhação".