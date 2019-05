Frentista reage e frustra assalto com disparos de jatos de gasolina, no Amazonas; veja vídeo

Um frentista de um posto de combustível em Parintins, no Amazonas, frustrou uma tentativa de assalto disparando jatos de combustível no suspeito. As câmeras de segurança do local registraram o momento da ação, ocorrida na noite da última quinta-feira (9). Com informações do G1.

As imagens mostram um homem e uma adolescente de 16 anos chegando ao posto em uma motocicleta e abordadam o frentista. Eles chegam a descer do veículo para anunciar o assalto. No entanto, quando o homem volta para o automóvel, o frentista plantonista pega a bomba de combustível e dispara vários 'disparos' de gasolina no suspeito.

O suspeito subiu no veículo e fugiu encharcado de combustível, deixando a jovem para trás, que se evadiu do local logo depois. A Polícia Militar do Amazonas identificou e capturou os suspeitos com a ajuda da população. Facas e a motocicleta utilizada no crime foram apreendidas.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Parintins. O suspeito irá responder por roubo e deverá permanecer preso. Já a adolescente deve ser liberada após os procedimentos legais.