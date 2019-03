Os advogados do ex-presidente Lula vão entrar com um pedido para que ele compareça ao velório e ao enterro do neto Arthur Araújo Lula da Silva.

Ele morreu de meningite nesta sexta-feira (1º) em um hospital em Santo André.

Os pais da criança são Marlene Araujo Lula da Silva e Sandro Luis Lula da Silva, filho do ex-presidente e da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

A família pretende fazer o velório e o enterro na tarde do sábado (2) para que haja tempo do ex-presidente se deslocar até São Paulo.