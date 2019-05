Enem 2019: um milhão de inscritos são registrados no primeiro dia

Um milhão de inscritos. Esse foi o número de interessados registrado até às 20h desta segunda-feira para a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Página do Participante foi liberada ainda ontem (6) e segue disponível até às 23h59 do dia 17 de maio. Na edição do ano passado, foram registrados 1.389.270 milhão de inscritos nas primeiras 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo o órgão realizador do exame, o sistema orienta a inscrição em formato de chat e fornece orientações diretas sobre o processo. Também está disponível para os interessados um guia com todas as etapas necessárias para a inscrição no Enem. A taxa deste ano é R$ 85 e deve ser paga, até 23 de maio, por todas as pessoas que não foram contempladas com a isenção.

Provas do Enem 2019

As provas são compostas por 180 questões objetivas e uma redação, a serem aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro. No primeiro dia, haverá aplicação das avaliações de Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas, com duração de 5h30 contadas a partir da autorização do aplicador. No segundo dia, os participantes responderão às questões de Ciências da Natureza e Matemática durante 5 horas.