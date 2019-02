Concurso da PRF para 500 vagas é suspenso após ação na Justiça do Ceará

Destinado a preencher 500 vagas, o concurso da Polícia Rodoviária Federal está temporariamente suspenso, confirmou o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), banca que organiza a seleção.

A suspensão atende determinação de ação popular em tramitação na 2ª Vara Federal da Justiça do Ceará, conforme nota da Cespe. A ação propõe que as fases do processo seletivo ocorram em todas as capitais, e não apenas na cidade para lotação escolhida por cada candidato.

As atividades do policial rodoviário envolvem fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários

Solicitação de novo edital

Autor da ação popular, o advogado Gustato Brígido Bezerra Cardoso solicita que um novo edital seja publicado para permitir que "os candidatos possam fazer todas as fases do certame em quaisquer das capitais brasileiras".

Ao deferir parcialmente o pedido, o juiz Jorge Luís Girão Barreto afirma que "não há razoabilidade na regra que impõem aos candidatos a realização das provas no mesmo local em que desejam concorrer à vaga".

Juiz solicita que organizadora reabra o prazo do concurso

Na decisão, o magistrado determina que o Cespe reabra o prazo do concurso, "a fim de que os candidatos possam optar pela realização do certame em quaisquer das cidades em que haverá aplicação das provas, independentemente do local para o qual escolheram concorrer à vaga".

O Cespe, no entanto, sinaliza a continuidade da seleção.

No comunicado divulgado na última quarta (20), assinado pelo diretor-geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado, a banca informa que os resultados das provas objetiva e discursiva, aplicadas em 3 de fevereiro, serão divulgados em data oportuna.

Ao todo, o concurso da PRF registrou 129.152 inscrições em todo o país, sendo que os Estados que atraíram mais candidatos foram Pará, com 12.700; Goiás, com 12.605; e Rio Grande do Sul, com 11.559 inscritos.