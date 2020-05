Com mais de 241 mil registros, Brasil se aproxima do 3º lugar em casos de Covid-19 no mundo

O novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado às 20h25 deste domingo (17), registra 485 novos óbitos decorrentes da Covid-19 no Brasil, ampliando o número de mortos para 16.118. Até o momento, já são 241.080 casos da doença no País, que figura como a quarta nação do mundo com mais registros.

Conforme contabilização da universidade estadunidense Johns Hopkins, o Brasil se aproxima das estatísticas do Reino Unido, que tem 244.995 casos. Os outros dois países com mais pessoas infectadas são os Estados Unidos (1.486.376) e a Rússia (281.752). Em relação a mortes pela doença, provocada pelo novo coronavírus, o Brasil está em sexto lugar.

O estado de São Paulo segue como o epicentro da enfermidade no País, com 62.345 casos. Em seguida, vêm o Ceará (24.255) e o Rio de Janeiro (22.238).