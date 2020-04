O balanço de casos do novo coronavírus no Brasil divulgado pelo Ministério da Saúde, neste domingo (12), aponta 1.223 mortes e 22.169 casos confirmados da doença, com uma taxa de letalidade de 5,5%.

Até as 18h do último sábado (11), de acordo com o ministério, havia 1.124 mortes e 20.727 casos de Covid-19 no Brasil e uma taxa de letalidade de 5,4%. São 1.442 casos e 99 mortes a mais, em 24 horas.