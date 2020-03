Brasil prorroga fechamento de fronteiras terrestres por mais 15 dias

O Brasil decidiu prorrogar, por mais 15 dias, o fechamento das fronteiras terrestres, no âmbito das medidas de combate à Covid-19. Em entrevista à Globonews, o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) informou a decisão. O país também vai ampliar a restrição à entrada de estrangeiros.

No último dia 19, o Governo Federal publicou portaria restringindo a entrada de estrangeiros pelas fronteiras com países sul-americanos em razão da pandemia do novo coronavírus. Foi definida como restrita a entrada por via terrestre de pessoas dos seguintes países: Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina.

A medida foi recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em nota técnica elaborada pela equipe do órgão. A justificativa é o risco de contaminação e disseminação do novo coronavírus.

Brasileiros continuam podendo entrar no Brasil vindo dos países mencionados. Imigrantes com autorização de residência definitiva no Brasil e profissionais em missão de organismo internacional ou autorizados pelo governo brasileiro também poderão entrar no país.

Ficam permitidos também o tráfego de caminhões de carga, ações humanitárias que demandem o cruzamento das fronteiras e a circulação de cidades “gêmeas com linha de fronteira exclusivamente terrestre”.