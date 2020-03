Bolsonaro testa negativo para o novo coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro não está infectado com o novo coronavírus, de acordo com mensagem postada nesta sexta-feira (13) em sua conta oficial de Twitter. "HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro", diz a mensagem.

Bolsonaro realizou o exame nesta quinta-feira (12) após o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, ter tido teste confirmado para a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado.

Em live nesta quinta, o presidente apareceu usando uma máscara clínica e comentou, entre outros assuntos, que o resultado de um dos integrantes da comitiva havia sido negativo. Trata-se do ministro Bento Albuquerque (de Minas e Energia).

Durante um pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro desaconselhou os atos pró-governo e de ataques ao Congresso previstos para acontecer no próximo domingo (15) em várias cidades do país.

"Tem um aspecto que precisa ser levado em conta. Existe [a manifestação], é mais um agrupamento de pessoas. Então a população está um tanto quanto dividida", disse Bolsonaro.

Mudança na rotina presidencial

As primeiras modificações na rotina do presidente já ocorreram. Bolsonaro cancelou uma viagem a Mossoró (RN) prevista para esta quinta.

Segundo relataram interlocutores, ele foi alertado de que, tanto o deslocamento em aeronave quanto a participação em evento - em um ambiente com aglomeração-, seriam problemáticos no cenário de avanço da doença.

Bolsonaro foi aconselhado pela equipe médica a evitar a interação diária com apoiadores na entrada da residência oficial. Desde meados do ano passado, ele costuma descer do comboio presidencial para saudar seus simpatizantes, além de apertar mãos e tirar fotos.

A orientação é para que, nas próximas semanas, Bolsonaro se limite a acenar e a conversar com o público a uma distância segura. A recomendação é para que ele também evite viagens pelo país para participar de inaugurações ou anúncios.