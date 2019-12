Bolsonaro cai em banheiro e é hospitalizado para fazer exames

O presidente Jair Bolsonaro foi levado para o hospital da Forças Armadas após levar um tombo no banheiro na noite desta segunda-feira (23), em Brasília.

Ele foi submetido a exames de tomografia que não apontaram alterações no cérebro e deverá ficar em observação até a manhã desta terça-feira (24), segundo informações do Palácio do Planalto divulgadas pelo O Globo.

Bolsonaro recebeu os primeiros atendimentos da equipe médica da Presidência da República.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno fez uma visita ao presidente e deixou o hospital por volta de 23 horas e disse apenas "que não foi nada demais".