Número de mortes por novo coronavírus aumenta 35% no Brasil

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil avançou para 46, nesta terça-feira, um aumento de 12 óbitos em relação ao levantamento da véspera, uma alta de 35%, informou o Ministério da Saúde. Os casos confirmados da Covid-19 no País atingiram 2.201, o que representa um aumento de 310 em relação aos 1.891 registrados até segunda-feira, de acordo com o Ministério.

A maior parte das mortes pela doença está em São Paulo, com 40 óbitos. O Estado também possui a maioria das infecções confirmadas no Brasil, com 810. O Rio de Janeiro vem a seguir na contagem de casos do novo coronavírus, com as outras seis mortes verificadas no País, além de 305 casos no total.

Demandas

O presidente Jair Bolsonaro realizou, nesta terça, mais duas videoconferências com governadores do Sul e Centro-Oeste para atualizá-los sobre as medidas de socorro aos estados. O presidente também fez, na noite desta terça-feira, um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para falar das diversas medidas tomadas pelo Governo Federal contra a pandemia da Covid-19. Um dos focos de Bolsonaro é evitar prejuízos para a economia.

Já uma portaria publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro Sérgio Moro (Justiça), autoriza estados a utilizarem R$ 202 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública e mais R$ 18 milhões do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos em ações de controle ao novo coronavírus. Apesar da possibilidade de realocação dos recursos, a portaria ressalta que devem ser respeitados os percentuais destinados ao custeio e ao investimento.

Produtos

Enquanto a epidemia se alastra, surgem casos de abusos do poder econômico. O Procon do Rio de Janeiro notificou uma empresa por estar vendendo para hospitais a caixa com 50 máscaras de proteção por R$ 165, enquanto antes da pandemia a mesma embalagem do produto era comercializada a R$ 4,40. O aumento praticado foi 3.650%.