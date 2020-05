Cientistas conseguem neutralizar novo coronavírus com anticorpo

Um anticorpo capaz de neutralizar o novo coronavírus foi descoberto por cientistas e pode contribuir para a criação de tratamentos e vacinas, informou a revista "Nature Communications".

>Trump promete que EUA terão vacina contra coronavírus até o fim do ano

>França faz teste clínico com antigo medicamento psiquiátrico para Covid-19

>Butantan busca desenvolver vacina alternativa contra Covid-19

O estudo preliminar foi conduzido pela Universidade de Utrecht, do Erasmus Medical Center e do Harbor BioMed.

O 47D11, nome científico da molécula, foi capaz de neutralizar o Sars Cov-2 em células in vitro. Ainda não houve testes em humanos.

Mais de 130 terapias estão em estudo contra a Covid-19, segundo a Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA).

Os esforços de colaboração, sem precedentes na indústria farmacêutica, aceleraram de forma considerável a pesquisa de tratamentos seguros contra o novo coronavírus.

Balanço

A pandemia do novo coronavírus provocou pelo menos 249.372 mortes no mundo desde que apareceu em dezembro na China. Desde o começo da epidemia foram contabilizados 3.555.790 casos de contágio em 195 países e territórios.

O número de casos diagnosticados positivos só reflete, no entanto, parte da totalidade de contágios devido às políticas díspares adotadas pelos países para diagnosticar os casos, pois alguns só o fazem com pessoas hospitalizadas. As autoridades consideram que até agora pelo menos 1.088.900 tenham se curado da doença.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 3.511 novas mortes e 73.568 contágios no mundo. Os países com o registro do maior número de mortos são Estados Unidos, com 1.130 novos óbitos, França (306) e Reino Unido (288).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registraram sua primeira morte vinculada ao vírus no começo de fevereiro, chegou a 68.285. O país registrou 1.171.041 contágios. As autoridades estimam que 180.303 pessoas tenham se curado.